A cantora Maraisa, da dupla Maiara e Maraisa, usou alguns momentos de um show para citar um áudio da cantora Marília Mendonça, morta tragicamente num acidente aéreo em novembro do ano passado. Nele, Marília dizia em tom de brincadeira: "Meus Deus, será que vou morrer?".

O áudio foi resposta a uma mensagem de Maraisa. Ela recordou que, na madrugada anterior à tragédia, sentiu vontade de enviar uma mensagem simplesmente para dizer que a amava: “Eu acordei do nada e tive vontade de mandar mensagem pra ela”.

Segundo a artista sertaneja, que era uma das melhores amigas de Marília, ela já havia dito que amava a rainha da Sofrência várias vezes. “Mas, naquele dia eu senti a necessidade assim ‘eu preciso falar que amo ela’ e eu falei”.

Maraisa aproveitou para lembrar os fãs da importância de demonstrar seus sentimentos para a pessoa amada.

“Deus me deu uma oportunidade maravilhosa, do início até o fim, de uma amizade maravilhosa. Eu nunca tive medo de falar que eu amava ela. Se você tem uma amizade ou uma pessoa que você ama e que você já hesitou várias vezes de dizer para essa pessoa que você ama, pode ser sua mãe, sua amiga, seu filho, aproveita agora e manda uma mensagem ‘eu te amo’, não explica nada não. É tão bom dizer que ama”, disse.

Marília Day

Na última terça-feira, 22 de março, o nome da Rainha da Sofrência voltou aos trending topics do Twitter, no ‘Marília Day’: dia que o público escolheu para homenagear a goiana e celebrar os três anos do álbum Todos os Cantos.

Nas redes sociais, milhares de pessoas publicaram fotos e trechos de músicas de Marília com a hashtag “#maríliaday”.“Agradeço a Deus todo dia por ter vivido no mesmo mundo que você Marília”, escreveu uma fã. “Se eu pudesse dar um conselho pra cada pessoa que ler esse tweet é: viva com a intensidade de Marília. Ame como Marília, sorria como Marília, chore como Marília, comemore como Marília e seja grato como Marília”, publicou outra.