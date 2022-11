Em Travessia (Globo), em cenas que começaram a ir ao ar na segunda-feira (28), a perícia está marcada, tanto na casa de Guerra (Humberto Martins), para avaliar a relação de Tonho (Vicente Alvite) com Ari (Chay Suede), quanto na casa recém-montada de Brisa (Lucy Alves). Juliana (Tabata Contri) explica para sua cliente como acontecerá essa visita, quando Oto (Romulo Estrela) chega à casa da namorada. A advogada aproveita a oportunidade para questioná-lo: afinal, em que tipo de delito ele está envolvido?

Tentando sair pela tangente, ele explica que, em São Luís, Brisa o interpretou mal, achando que o pen drive com informações que ele entregou para uma pessoa eram drogas. Sem se estender, Brisa complementa afirmando que o amado não gosta de entrar nesse assunto para não envolver uma outra pessoa nessa história. No caso, Moretti (Rodrigo Lombardi).

E quem está cada dia mais preocupada com o nervosismo do marido é Guida (Alessandra Negrini). Ela já entendeu que toda a tensão do marido tem relação com Oto e que há um segredo que eles escondem. Ao ouvir uma fala de Moretti, ela se aterroriza com o tom ameaçador que ele usa, dizendo que talvez seja preciso calar a boca de Oto para sempre. Ela quer alertar o hacker e o chama para ir à casa de tia Cotinha (Ana Lucia Torre) para conversarem.



Stenio é localizado

Em cenas que vão ao ar a partir desta terça-feira (29), graças à investigação de Helô (Giovanna Antonelli), a delegada consegue localizar com sua equipe de policiais o cativeiro de Stenio (Alexandre Nero). O advogado está vivo, mas muito machucado e sendo levado para um hospital na Espanha. Helô se desespera ao descobrir isso e pede que o tragam direto para o Brasil, para que ele não corra mais nenhum risco, já que está sob a mira de bandidos perigosos envolvidos com lavagem de dinheiro.

A solução provoca um sentimento dúbio em Laís (Indira Nascimento), de alívio e preocupação, já que terão que alugar um avião particular – e a fama de Stenio é de pão-duro. Ele chega ao Brasil, está machucado. A sócia, junto com Monteiro (Ailton Graça), é quem o busca no aeroporto e, em dúvida para onde vão levá-lo, acabam pedindo mais um suporte para Helô, que receberá o advogado em sua casa.

Devidamente “instalado” no quarto de Helô, Stenio conta a cilada que armaram contra ele durante a viagem. Tudo corria bem e, na saída de um almoço com clientes, a caminho do hotel, seu carro foi fechado. Deram-lhe uma ferroada na cabeça e, ao chegar no cativeiro, o torturaram para contar onde estava um cofre que ele diz que nem sabia da existência.

Mas o advogado acaba caindo na própria mentira e sendo confrontado pela ex-mulher, já que foi Helô quem decifrou todo o caso e teve acesso ao e-mail que falava do tal cofre. É aí que Stenio descobre que toda a movimentação para que ele fosse libertado partiu de sua amada. Será que #Steloisa está aceso de novo?

Enquanto isso, na construtora, Ari e Gil (Rafael Losso) começam juntos a pesquisa para o livro sobre a Guerra. Cidália (Cassia Kis) se certifica de que Moretti não seja mencionado no material e propõe que o nome do ex-sócio de Guerra (Humberto Martins) seja substituído pelo dela – “o cérebro pensante daquela empresa”.

Travessia é criada e escrita por Gloria Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho, direção de Walter Carvalho, Andre Barros, Mariana Richard e Caio Campos. A produção é de Claudio Dager e Tatiana Poggi; e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.