Em seu quarto show solo, o comediante Emerson Ceará se aprofunda ainda mais em suas experiências de vida. A apresentação será nesta sexta-feira (3), às 19 horas, no Teatro FacUnicamps trazendo ao público o que é de melhor das suas andanças e histórias, desde jovem, até as mais recentes. O espetáculo A Gente Vévi tem duração de 60 minutos e traz um artista munido de dezenas de observações que vão levar o público a uma identificação imediata e a muitas risadas.

O show remete à expressão usada pela mãe de Emerson Ceará desde a infância e sempre foi algo marcante na vida do artista. Afinal, mesmo com todas as dificuldades de uma vida no sertão, ele e sua família sempre se viram dentro de histórias e questões muito diferentes do que viam ao redor. É o melhor espetáculo da vida do humorista e, de acordo com ele, está recheado de momentos e histórias com gargalhadas garantidas para todos os goianos que forem ao teatro.

Emerson Ceará é um grande contador de histórias. Ele segue com o seu estilo escrachado e direto, misturando a tradição dos grandes comediantes do Nordeste com a modernidade da comédia stand up da atualidade. No palco, ele reúne de tudo um pouco. Os ingressos estão à venda no site ingressodigital.com ou presencialmente na Livraria Leitura do Goiânia Shopping. “Estou ansioso para me apresentar em Goiânia e dividir com o público minhas histórias de forma bem humorada”, diz Emerson Ceará.

Show: A Gente Vévi, com Emerson Ceará

Quando:

Sexta-feira (3), às 19 horas

Onde:

Teatro FacUnicamps – Av. Anhanguera, nº 2.365, Setor Coimbra

Ingressos:

De R$ 60 a R$ 90 (inteira), à venda no ingressodigital.com e Livraria Leitura do Goiânia Shopping

Informações:

@culturadoriso e 99311-9322