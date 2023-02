“Ê, Goiânia, não deu para segurar a barra então eu voltei...” Com um dos maiores sucesso da dupla Leandro e Leonardo, o empresário Robson Rios resolveu fazer uma serenata para o cantor Leonardo. A travessura foi registrada por um amigo que estava em outro carro.

Morador do mesmo condomínio de luxo que o sertanejo, Robson Rios escolheu a música “Rumo à Goiânia” e parou sua caminhonete na porta da casa de Leonardo. No vídeo, ele chega a descer do veículo e ensaia uma dança, mas logo em seguida volta para a caminhonete e vai embora.

“Fazendo uma serenata para o vizinho famoso, cantor Leonardo!! E já aguardando a multa do condomínio”, escreveu em suas redes sociais na última terça-feira (21).

O POPULAR tentou falar com o condomínio Aldeia do Vale e a assessoria do cantor mas até a publicação da matéria não obteve resposta.

