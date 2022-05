Magazine Empresa de Gusttavo Lima é notificada pelo Procon Goiânia por não vender meia-entrada em show Fiscais do órgão notificaram os responsáveis após denúncia de clientes que não conseguiram adquirir o ingresso com o beneficio

O Procon Goiânia notificou a empresa GSA Produções e Eventos, conhecida como Balada Music, após denúncias de consumidores que não conseguiram adquirir ingresso com o benefício de meia-entrada para o show do artista Gusttavo Lima, que é dono do estabelecimento. O evento está marcado para acontecer no dia 03 de setembro deste ano, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Consumidores denunc...