Do dia para a noite, o barulho dos carrinhos de compras circulando pelos corredores e o autofalante do locutor são substituídos pelo batuque dos tamborins e pela voz do puxador do samba. As gôndolas dos produtos são afastadas, dando lugar à quadra de ensaio da escola. O açougueiro vira mestre-sala. A caixa larga as moedas para portar a bandeira. O segurança tira os olhos das câmeras e rege a bateria. Todos esses, que à plena luz do dia passam invisíveis diante dos clientes, de noite brilham na animadíssima penumbra do salão em Encantado’s, série de humor original Globoplay.

É o subúrbio do Rio de Janeiro, mas poderia ser qualquer outro lugar onde há intensa circulação de pessoas, calor humano, mistura de afetos e negociações constantes que se dão em meio a um fluxo urbano cortado pelos trilhos do trem. No bairro do Encantado, Zona Norte carioca, quem dá as ordens são os irmãos Olímpia (Vilma Melo) e Eraldo (Luís Miranda), os protagonistas da série Encantado’s. O título é uma brincadeira com o inglês (‘s) para denominar pertencimento (from Encantando = Encantado’s). A palavra que expressa magia e entusiasmo, aliás, carrega diversos sentidos nessa narrativa: é o supermercado da família Ponza, faz parte do nome da escola de samba, a Joia do Encantado, além de ser o bairro onde se passa a história.

No projeto criado por Renata Andrade e Thais Pontes, que assinam juntas sua primeira obra, fruto da oficina de humor para roteiristas negros realizada pela Globo em 2018, escrita em parceria com Chico Mattoso e Antonio Prata (responsáveis pela redação final), não é só a palavra principal que tem diferentes interpretações. Os personagens dessa comédia contemporânea, que tem direção artística de Henrique Sauer, também assumem múltiplas camadas – maior do que a transformação do espaço físico é a metamorfose humana em prol da realização de sonhos.

No núcleo, que gira em torno do supermercado, é possível ver em boa parte das pessoas diferentes versões: funcionário do Encantado’s; componentes da escola de samba Joia do Encantado; e protagonistas de suas próprias vidas, com os desejos e os anseios que cada um carrega dentro de si. “Quando o samba entrou na história, a gente viu a oportunidade de ter essa dualidade: eles como coadjuvantes na relação do supermercado e estrelas na escola de samba. Eram dois momentos desses mesmos personagens que são invisíveis de modo geral como funcionários, mas que ganham um outro status quando são as grandes estrelas do show. O samba vem para dar visibilidade”, explica Renata Andrade.

As gravações ocorreram entre abril e julho deste ano no Rio de Janeiro. Cenas do carnaval foram rodadas durante o desfile da Intendente Magalhães – estrada conhecida por dar passagem às agremiações menores do Rio. Já o supermercado onde ocorreram as filmagens teve seu cenário montado integralmente nos Estúdios Globo. Diretor artístico incumbido de dar o tom à produção, Henrique Sauer observa que as cenas da série são responsáveis por transmitir toda a beleza da narrativa criada pelos autores. “O que mais me afeta na obra é olhar para essas pessoas e para esse lugar com um olhar de beleza, potência e exuberância, que brota dos afetos e laços entre todas as suas gerações. O sentimento de comunidade onde todos lutam para crescer juntos. A missão é reencantar”, destaca.

Apesar de realista, a atmosfera de série traz um ambiente onde a esperança tem lugar debaixo do suor do rosto de cada um dos personagens, brasileiros comuns e extraordinários, ao mesmo tempo.

Em Encantado’s as tramas dos personagens se encerram a cada episódio, mas são cercadas pela narrativa principal da relação conflituosa e pitoresca entre Eraldo e Olímpia, irmãos que já passam dos 50 anos quando herdam do pai, falecido há alguns meses, a missão de administrar os negócios da família: o supermercado e a escola de samba, “o diamante da série D, o brilho da Intendente Magalhães”, como diria o protagonista. Chico Mattoso destaca que, em conjunto, os quatro autores encontraram um formato mais contemporâneo do que a sitcom tradicional. “Conseguimos contar as histórias dos personagens que se fecham em cada episódio, mas contamos também uma história maior, que não necessariamente é cômica, que é a história de amor da Pandora e do FlashBlack, além da história conflituosa desses dois irmãos”, completa.

Na história, cabe a Olímpia, proprietária e gerente-geral do Encantado’s, a gestão sustentável do comércio. E a Eraldo, presidente da Joia do Encantado, a missão de realizar o próximo desfile do grêmio recreativo. Conectados pelos laços sanguíneos e pelo amor que os une, os dois vivem encontros e desencontros em busca de conciliar suas distintas maneiras de seguir os sonhos. Nesse sentido, Antonio Prata acrescenta um aspecto importante da essência da série: “A obra tem uma característica que é uma fé inquebrantável na vida, uma ideia de que as coisas vão dar certo, vão se resolver, e se não se resolverem, a gente vai ser feliz assim mesmo. Isso é muito admirável, sedutor e necessário nesse momento do nosso País. É um prazer trabalhar nisso porque a gente está bebendo da fonte do que o Brasil tem de bom”, destaca.

O elenco de Encantado’s é a garantia do riso. Além de Luís Miranda (Eraldo) e Vilma Melo (Olímpia) nos papéis centrais, a série traz nomes célebres da dramaturgia, como Dhu Moraes, que interpreta a matriarca da família Ponza; Neusa Borges de Tia Ambrosia, e Tony Ramos, que dá vida ao bicheiro Madurão. A obra também traz jovens atores. É o caso de Digão Ribeiro (FlashBlack), Dhonata Augusto (Pedro), Ramille (Melissa) e Luellem de Castro (Ana Shaula). Ainda estão no elenco Dandara Mariana (Pandora), Evelyn Castro (Maria Augusta), João Cortes (Celso Tadeu), Ludmillah Anjos (Crystal), Augusto Madeira (Leozinho) e Leandro Ramos (Ceroto). [AGÊNCIA](Rede Globo)