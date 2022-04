As narrativas por trás da Romaria de Muquém, no Norte de Goiás. Leitura e educação na literatura de cordel. Vozes e ilustrações literárias de corpos negros. Ancestralidade, cultura e poesia. São diversos os temas que pautam a primeira edição do Encontro de Culturas Literário, que começa nesta sexta-feira (15), na Vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros. Com entrada gratuita, o evento celebra a força da literatura popular e regionalista espalhada por todos os cantos do País.

Espécie de braço do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, que acontece há mais de 20 anos sempre em julho, o projeto literário promove ao longo de todo o final de semana mesas literárias, feira de livros, contação de histórias, saraus, show, espetáculo, oficinas e doação de livros. Financiado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás, a intenção do evento é dar luz às manifestações literárias nacionais que mergulham em narrativas sobre sertões e periferias brasileiras.

“Vamos mostrar as muitas obras em que os povos dos sertões do Brasil são os protagonistas de suas próprias histórias. Com eles, vivemos e buscamos o processo descolonial do Brasil, para algum dia o Brasil ser o que realmente é”, argumenta o coordenador geral do projeto, o produtor Juliano George Basso. Para a abertura, por exemplo, o Encontro promove uma conversa aberta sobre a Romaria do Muquém, em Niquelândia, a 306 km de Goiânia, retratada no livro O Ermitão de Muquém, escrito em 1858 e publicado em 1869, de Bernardo Guimarães.

Primeira publicação considerada regionalista na literatura brasileira, a obra transcorre por meio de um relato pessoal a origem da manifestação religiosa que se repete desde a segunda metade do século 18. Ao longo das páginas, O Ermitão de Muquém expõe a simplicidade, a crueza e a exuberância dos largos campos sertanejos e de seus habitantes. “Essa linha da literatura é que faz nos reconhecermos dentro das histórias, nos inspirarmos com as comunidades tradicionais com as quais trabalhamos nos projetos da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge”, explica George.

As abundantes paisagens e sotaques brasileiros ganham destaque no Encontro. O escritor e repentista pernambucano Adiel Luna, por exemplo, leva poesia e música regionalista embutida de elementos do maracatu para suas prosas e repentes. No projeto, o artista integra uma mesa-redonda nesta sexta-feira com o tema Literatura Regionalista e Popular Brasileira: Heranças e Margens em Letra e Voz. Já no sábado (16), o cordelista apresenta na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge o show O Bardo, com cantorias ao som de coco em letras rimadas e improviso.

“Mais do que nunca, a palavra necessita de um cuidado especial, porque é ela que nos consola e informa. O evento festeja a força da poética”, expõe Adiel. Primeira vez na Chapada dos Veadeiros como cantor, o artista já participou de edições passadas do Encontro Tradicional de Culturas como escritor e cordelista. Em 2022, o pernambucano chega como violeiro e cantador. “É momento de celebrar a palavra”, emenda.

Miscelânea

A convergência de diversos nomes da literatura brasileira é o foco central do Encontro Literário. Além de Adiel Luna, outras autoras e autores se reúnem na Chapada dos Veadeiros por meio de uma curadoria realizada pela editora Larissa Mundim e o jornalista Paulo José da Silva. Participam do projeto os autores quilombolas Ana Mumbuca (TO) e Josias Marinho (RR), as contadoras de histórias Juliana do Nascimento (RJ) e Maria Elisabete Pacheco (CE) e os escritores indígenas Tiago Hakiy (AM) e Julie Dorrico (RO).

“Buscamos contemplar a diversidade no sentido mais amplo, considerando aspectos de gênero e sexualidade, étnico-raciais e a diversidade geográfica também”, explica Larissa. De acordo com a editora, a curadoria deu destaque a trajetórias artísticas que surpreendem e trabalhos relevantes para a transformação social. “A missão não foi fácil, a concorrência foi grande, o que nos garante possibilidade de definição de uma programação bastante atrativa, atualizada e consistente”, salienta a curadora.

Chapada literária

Confira ações no Encontro de Culturas Literário para ficar de olho:

Cordel encantado

Os escritores Rouxinol do Rinaré e Julie Oliveira, ambos do Ceará, encabeçam nesta sexta-feira (15), das 17 às 19 horas, a mesa-redonda Literatura de Cordel: Leitura e Educação em Ativismo e Feminismo. Os artistas vão discorrer sobre a importância da representatividade nas diversas linguagens literárias.



Fotolivro

Estudantes de escolas públicas locais preparam o fotolivro Árvore das Alembranças, com conteúdo formado com as memórias pessoais das famílias e da própria Vila de São Jorge. A coordenação do trabalho é da professora Luciana Meirelles e do arte-educador e fotógrafo Lucas Viana. A publicação será lançada nesta sexta-feira (15).



Feira de publicações

A feira e-cêntrica aporta na Vila de São Jorge para uma edição especial durante a programação do Encontro. Espaço de formação, debate e comercialização de livros, zines, artes gráficas e fotografia, com foco na produção independente, a ação realizada pela Nega Lilu Editora acolhe trabalhos autorais de artistas, coletivos, selos e autores autopublicados.



Lambe-lambe e Rima

O Coletivo Transverso promove uma oficina de lambe-lambe nos três dias de evento, na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. Após o aprendizado, os participantes vão espalhar lambes por toda a Vila de São Jorge. O Coletivo Made também promove a oficina Rimas do Improviso.



Poesia geral

Como uma criança que fuça o quintal, o escritor goiano Walacy Neto tratou de mexer e reviver materiais anteriores da carreira, como fanzines e blogs. Agora o escritor lança o livro Periplaneta (Alecrim Edições) durante o Encontro.

Literatura goiana

No domingo (17), durante o encerramento das mesas do projeto, a escritora Sinvaline Pinheiro, de Uruaçu, mediará um debate com diversos autores goianos sobre a atual literatura feita em Goiás e na Chapada dos Veadeiros. A ideia é discutir os caminhos e desafios dos tempos atuais.

Evento: 1º Encontro de Culturas Literário

Data: De sexta-feira (15) a domingo (17)

Local: Espaços espalhados pela Vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros

Programação completa: encontrodeculturas.com.br/encontroliterário

Informações: (61) 98585-7670

Entrada franca