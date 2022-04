Magazine Enquete aponta avanço de votos para P.A contra queda de Arthur para final do BBB22 Apesar da oscilação, ex-rebelde é o grande favorito

A parcial da enquete promovida pelo POPULAR aponta um avanço dos votos para o participante Paulo André e queda das intenções para Arthur Aguiar no final da tarde desta terça-feira (26), dia da grande final do Big Brother Brasil (BBB) 22, que conta ainda com o ator Douglas Silva na disputa. Apesar da oscilação, o ex-rebelde Arthur é o grande favorito com 60% dos vo...