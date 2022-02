Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André formam o quinto paredão do Big Brother Brasil 22. O trio disputa a permanência no BBB 22 após uma dinâmica que dividiu a casa em três grupos na noite deste domingo (20/2). Ao todo, cinco nomes foram apontados para compor a berlinda, mas dois se salvaram na Prova Bate-Volta.



A formação teve início no meio da semana, quando Bruna Gonçalves atendeu o big fone e colocou Gustavo no paredão. No programa deste domingo, o anjo da semana, Arthur Aguiar, imunizou Natália. O líder Lucas emparedou Brunna.

"Meu voto é na Brunna. Nas últimas semanas, acabamos trocando voto, mas vai muito além disso. Meu grupo tem sofrido votos, ido ao Paredão direto e vejo que a Brunna está em rede de proteção direta, então ela não iria ser indicada. É para movimentar o jogo também", justificou o estudante de Medicina.

Após o voto, Tadeu Schmidt pediu que Lucas subisse para o quarto do líder. Na sequência, falou para os brothers se dividirem em três grupos, que foram direcionados a diferentes cômodos da casa: Quarto Lollipop, Quarto Grunge e Confessionário. Cada grupo precisava escolher, em consenso, um participante de outro time para indicar para o paredão.



Votos da casa

No quarto Lollipop ficaram Laís, Jade Picon, Eliezer, Larissa, Brunna Gonçalves e Eslovênia. O time formado pelo maior número de participantes escolheu, em consenso, nome de Jessilane, professora de biologia que mora em Valparaíso de Goiás.



O grupo do Quarto Grunge era formado por Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo. Inicialmente, a maioria defendeu o nome da goiana Laís, seguindo o que Arthur e Douglas vinham combinando nos últimos dias. Mas, diante da discordância de Gustavo, que forma casal com a médica, houve uma votação individual e o escolhido acabou sendo Eliezer, nome proposto pelo curitibano e que teve adesão de PA e Scoob.



Formado por Linn da Quebrada, Natália, Tiago Abravanel e Jessilane, o grupo que do confessionário votou em Paulo André. O nome de Laís chegou a ser cogitado, mas Jessi defendeu a escolha de PA e houve consenso para indicar o atleta olímpico, affair de Jade Picon no reality.



Com cinco nomes apontados, os brothers disputaram a Prova Bate-Volta. Apenas Bruna, indicada pelo líder, estava vetada de participar. Eliezer e Jessi venceram a disputa e escaparam da berlinda, restando Gustavo e PA para compor o paredão.