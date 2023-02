Há anos que fãs de Rihanna esperam ansiosos por seu retorno aos palcos, sete, para sermos exatos. A cantora honrou a expectativa em grande estilo ao voltar aos holofotes neste domingo —literalmente— voando sobre o gramado do Super Bowl num show cheio de hits.

Mas um nada pequeno detalhe desviou o foco de hinos como "Bitch Better Have My Money" e "Umbrella". A diva está grávida de seu segundo filho com o rapper A$AP Rocky, e a barriga redondinha quebrou a internet.

Minutos depois da performance no jogo entre os Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles, porta-vozes de Rihanna confirmaram a gestação.

Nos últimos meses, no entanto, era difícil saber que um novo bebê estava a caminho. Em sua última aparição pública de grande repercussão, na entrega do Globo de Ouro, em janeiro, o longo preto Schiaparelli que ela usou escondia a barriga.

Depois de semanas fora dos holofotes, na entrevista dada pouco antes do show deste domingo, outro look mais avantajado, que não levanta suspeitas no inverno americano, escondia qualquer saliência.