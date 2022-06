Magazine Entenda por que novela 'Pantanal' virou fenômeno jovem com revolução sexual e memes Além de segurar audiência contínua, produção conquistou novo público de 15 a 29 anos que se reúne para ver a sofrência de Zé Leôncio na televisão

A insurreição vegetariana do garoto Joventino. Uma Muda gravando áudio no WhatsApp. O Véio do Rio virando "Old from the River". E toda uma legião de "Maria Bruaquers". São sintomas de uma novela que viralizou, e qualquer pessoa ativa nas redes sociais percebe na forma de memes e figurinhas os tremores da repercussão de "Pantanal" entre o público jovem. Uma impressão q...