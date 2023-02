Quem vê as cifras envolvidas no Super Bowl 2023, realizado no último domingo (12) pode imaginar que Rihanna, 34, ganhou uma bolada para se apresentar no intervalo. Afinal, a cantora estava havia cerca de 6 anos sem se apresentar e só assim para trazê-la de volta aos palcos.

Mas não é bem assim. Na verdade, isso passa bem longe de ser verdade, já que a cantora não recebeu nenhum centavo para participar da festa. Sim, ela se apresentou de graça, segundo a revista People -como, aliás, é o comum no evento.

"Não pagamos aos artistas", confirmou um porta-voz da Liga de Futebol Americano dos EUA (NFL) à revista Forbes em 2016. "Cobrimos despesas e custos de produção."

À revista Newsweek, o vice-presidente de comunicações da NFL, Brian McCarthy, corroborou a informação de que a organização cobre apenas os valores associados ao show. Ele disse que os artistas envolvidos recebem apenas a taxa estabelecida pela tabela do sindicato da área. Ou seja, o salário mínimo.

Teria sido assim com todos os que já se apresentaram no evento, de Beyoncé a Madonna. Essas estrelas abririam mão do cachê pela exposição que o evento gera. Neste ano, por exemplo, o evento foi visto por mais de 113 milhões de pessoas, segundo a Variety, e se tornou a terceira transmissão mais vista da TV em todos os tempos (atrás do Super Bowl de 2015 e de 2017). Durante a apresentação de Rihanna, a média de espectadores foi ainda maior, de 119 milhões de espectadores.

Rihanna não apenas ganhou visibilidade para sua carreira musical, mas também apareceu retocando a maquiagem com produtos de sua marca, a Fenty Beauty. Um deles teve seu lançamento feito de forma coordenada nas redes sociais na mesma hora.

À Billboard, o empresário de Bruce Springsteen, Jon Landau, também confirmou que o cantor não ganhou nada para se apresentar em 2009. "Ganhos do show para Bruce e a banda: zero", disse. "Mas foi lindamente produzido, Bruce e a banda foram sensacionais e nós adoramos."

Na época, o orçamento para o show foi de US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões no câmbio atual). Porém, em anos seguintes, alguns artistas informaram que chegaram a tirar dinheiro do próprio bolso para incrementar as apresentações.

The Weeknd disse à mesma Billboard que gastou US$ 7 milhões (o que hoje equivale a mais de R$ 36 milhões) de seu próprio dinheiro para o show que fez em 2021. Uma fonte próxima a Dr. Dre afirmou à Forbes que o rapper gastou uma quantia semelhante para a apresentação de 2022.

Apesar de Rihanna não ter recebido cachê, os dançarinos profissionais que participaram da apresentação foram pagos. Pelo menos, esse era o acordo feito com SAG-AFTRA (sindicato dos artistas) em 2021, após ser revelado que parte dos bailarinos e coreógrafos que participaram do show de The Weeknd terem revelado que eram voluntários, enquanto outra parte da equipe era remunerada.