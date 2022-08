Magazine Escola de Artes Visuais abre inscrições para cursos de graça neste 2º semestre As aulas serão ministradas no Centro Cultural Octo Marques, no Edifício Parthenon Center, no centro da capital. Ao todo, 36 vagas estão disponíveis

Estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições para cursos de iniciação à aquarela para jovens e adultos e cursos de iniciação ao desenho e criação. As aulas começam em 13 e 14 de setembro e as professoras são Sandra Moreira e Anna Behatriz Azevêdo. As aulas serão ministradas no Centro Cultural Octo Marques, no Edifício Parthenon Center, no centro da capital. Ao todo s...