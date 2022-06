Em sequência prevista para ir ao ar a partir desya quinta-feira (30) em Além da Ilusão (Globo), os espectadores que acompanham a novela vão se emocionar com a entrega das atrizes Paloma Duarte, Patricia Pinho e Debora Ozório em cena. A revelação sobre a verdadeira mãe de Olívia (Debora Ozório) se dá a partir da busca incessante de Leônidas (Eriberto Leão) pelo paradeiro da menina, que ele sempre acreditou estar viva. No entanto, mesmo tentando convencer a amada Heloísa (Paloma Duarte) de que encontraria a jovem em breve, as esperanças dela eram nulas e o sofrimento aparente, impedindo até mesmo que o amor deles fosse vivido intensamente. Mas os dias nublados estão prestes a acabar. Após descobrir que o sangue de Olívia era diferente do tipo sanguíneo dos pais que a criaram, e ver a menina com o outro par de sapato que sua mãe biológica guarda há anos, Leônidas conclui que Olívia é sim a filha perdida de Heloísa. A pressa de promover o encontro urge, mas ele sabe a importância da conversa acontecer de mãe para mãe e sugere que Fátima (Patricia Pinho) faça isso o quanto antes, ou ele mesmo será o responsável por dar a notícia. A dona do armazém da Vila fica arrasada com a possibilidade da filha deixar de amá-la, mas, como mãe, consegue se aproximar um pouco da dor de Heloísa ao longo dos 24 anos longe da menina, e decide contar toda a verdade para ela, levando consigo o sapatinho. O encontro é revelador e emocionante. Na entrevista abaixo, a autora Alessandra Poggi comenta um dos momentos mais esperados da trama.

A novela está na reta final, mas parece que começou agora de tanto acontecimento novo surgindo, com participações especiais, etc. O público tem gostado muito da novela. Como você acompanha essa repercussão? A que credita esse sucesso, além do seu texto, claro?

A meu ver, o sucesso da novela também se deve ao esforço coletivo de toda a equipe que trabalha para colocá-la no ar: elenco, diretores, produtores, caracterizadores, figurinistas, cenógrafos, editores, equipe técnica, e até mesmo o trabalho de divulgação. É uma engrenagem azeitada que funciona de maneira orgânica, em que todos os envolvidos estão felizes. Isso transborda da tela, o público de alguma forma sente o prazer que temos de realizar essa novela. E, a partir de agora, todas as tramas começam a caminhar para um clímax, com as grandes revelações esperadas pelo público acontecendo, antes dos desfechos finais. O público pode esperar fortes emoções nas próximas semanas.

A descoberta de Olívia e Heloísa sobre a mãe verdadeira da jovem é um momento muito esperado pelo público que acompanha a trama. Você, como mãe, se emocionou escrevendo o texto dessa sequência?

Com certeza. Tenho dois filhos, Deus me livre ter tido um deles arrancado dos meus braços recém-nascido. A dor de Heloísa é imensa, uma ferida que não cicatriza nunca. Foi muito emocionante escrever a cena em que Heloísa descobre a verdade, revelada pela própria Fátima. Uma mãe contando para outra. A dor de Fátima, que até pouco tempo não sabia da verdade, também é imensa, e ela também sofre com essa revelação. Aliás, é importante falarmos da dor de Fátima. É como se ela estivesse abrindo mão da própria filha. Escrevi com lágrimas nos olhos. E o encontro de Olívia e Heloísa, já sabendo que são mãe e filha, ficou lindo demais.

Chegou a assistir às cenas já gravadas? O que o público pode esperar desse momento?

Não assisti às cenas gravadas. Vou assistir com o público. Mas podemos esperar fortes emoções, um misto de alívio e felicidade, choro e riso, tudo junto e misturado.

Fátima não sabia que o bebê era de Heloísa e será a partir dela que Heloísa saberá toda a verdade. A conversa de mãe pra mãe foi pensada de uma maneira especial por vocês?

Sim. Quem descobre a verdade é Leônidas, mas ele entende que quem precisa contar para Heloísa é Fátima. Ele entende que essa é uma conversa de mãe para mãe. Então, ele deixa esse momento para as duas. Fiz essa escolha porque, a meu ver, ficaria muito mais bonita e emocionante a cena - uma mãe revelando pra outra que criou sua filha. A dor das duas – uma ganhando a filha de volta e a outra perdendo – mais comovente, mais dramático e mais forte.

As atrizes Patricia Pinho e Paloma Duarte entregaram toda a emoção pra cena. Chegou a conversar com elas antes da gravação? Há esse contato com o elenco?

Alguns atores costumam conversar comigo antes de cenas mais impactantes. Nesse caso, não conversamos. Elas foram em cima do texto apenas, contando com o apoio da preparadora de elenco Maria Beta Perez e da direção do Luiz Henrique Rios.

O diretor artístico Luiz Henrique Rios foi o responsável pela direção dos atores na cena da conversa entre Fátima e Heloísa. Vocês conversaram antes da gravação ou ele ficou livre pra fazer da maneira que entendeu o seu texto?

Nós dois sempre conversamos sobre a novela, sobre as intenções e os rumos dos personagens. No caso dessa cena, em específico, não conversamos antes. Ele foi inteiramente em cima do próprio entendimento do texto, o que aliás ele vem fazendo com muita primazia. Luiz Henrique, desde o primeiro capítulo, compreendeu o que eu pretendia com a novela e a realiza do jeitinho que imaginei.

A sequência vai mostrar também a importância da adoção, pois Olívia, quando souber a verdade, continuará amando essa família. Qual a importância da adoção pra você?

Acho a adoção um dos maiores atos de amor de um ser humano. Criar o filho de outra pessoa como sendo seu, dar uma família a uma criança, dar amor àquele que foi abandonado, preterido, é preciso ter um coração de ouro, é preciso ser muito generoso. Essa é minha homenagem a esses verdadeiros anjos da guarda.