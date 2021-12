Magazine "Escrevi para mostrar que amor é mais importante que a morte", disse Lya Luft Na última entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, escritora afirmou que estava arrependida de ter votado em Jair Bolsonaro

Em junho do ano passado, a escritora Lya Luft, que morreu nesta quinta-feira (30/12) aos 83 anos, deu uma entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. Na ocasião, ela lançava seu novo livro "As Coisas Humanas", composto por crônicas sobre afetos e o luto pela morte do filho. "Em última análise, escrevi, talvez, para mostrar que o amor é mais importante do que a mort...