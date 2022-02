Há muito do personagem fictício Ramiro Januário com seu criador, o escritor goiano Vladimir Roraima: ambos são curiosos e têm o tino para o mistério e o suspense. No conto O Paletó de Madeira, o autor narra a primeira aventura de seu herói em uma história regada a personagens caricatos e investigações secretas. Com a narrativa, o contista foi indicado ao Prêmio Book Brasil nas categorias de Autor Revelação do Ano e Melhor E-book Narrativa Curta. O resultado sai no dia 12 de março.

O Paletó de Madeira faz parte de uma coletânea de contos que Vladimir pretende publicar ainda no primeiro semestre. A ideia é reunir narrativas apresentadas pelo personagem Ramiro Januário, um investigador particular que decifra crimes na grande Goiânia. Publicada na internet em 2021, a primeira história ganha os holofotes do mercado editorial brasileiro por meio do Prêmio Book Brasil, que premia anualmente novos nomes da literatura nacional.

“Participar do prêmio representa reconhecimento, principalmente pela possibilidade de levar uma história goiana a outras partes do Brasil”, explica o autor. Aos 25 anos, Vladimir nasceu em Goiânia e foi aluno da Escola de Artes Basileu França, onde fez o curso de Produção Cênica. É apaixonado por romances policiais e tem em seu hall de influências os escritores goianos como Gilberto Mendonça Teles, José J. Veiga e Cora Coralina.

O conto do escritor destaca a primeira aventura noir de Ramiro Januário, personagem que busca, por meio de seu trabalho em investigações particulares, trazer melhorias para as pessoas. “Ramiro nasceu, vive e adora Goiânia. No seu trabalho, além de resolver os casos, garante que determinadas tarefas sejam feitas por aqueles que buscam seus serviços, principalmente em relação ao que não é feito pelo poder público”, explica o escritor.

Ramiro Januario é diferente de outros detetives de histórias de investigações e mistério pela forma como Vladimir conduz suas aventuras. “O personagem não vive apenas do trabalho que faz com a polícia. Ele acredita que investigação é o que mantém ele vivo, por isso ele empreende. O empreendedorismo dá a ele recursos, e as investigações dão a ele ar para respirar”, destaca Vladimir.

A história encabeçada pelo escritor goiano concorre no Prêmio Book Brasil com publicações de todo o País, a exemplo de Aumenta um Ponto, de Amir Szuster, O Clã do Velho Chico: O Despertar da Serpente, de Bruno Alexandre, e Viva Nossa Voz, de Vera Oliveira. Em sua terceira edição, o prêmio é voltado para autores da nova geração da literatura brasileira. A votação é online, pelo @premiobookbrasil, e está aberta até o dia 27 de fevereiro.