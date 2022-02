Magazine Escritor José Rezende Jr. lança livro 'Fábula Urbana' em evento em Goiânia Lançamento será neste sábado (19/2), na Pomar livraria, com a presença do autor

Uma criança pobre aborda um homem com um pedido inusitado: “Tio! Ei, tio! Me paga um livro?”. Esse é o ponto de partida de Fábula Urbana, livro infantojuvenil escrito pelo jornalista José Rezende Jr, com ilustrações de Rogério Coelho. A obra lançada pela Editora Gato Leitor será apresentada ao público de Goiânia neste sábado (19/2), na Pomar livraria. O autor esta...