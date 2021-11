Magazine Escritora goiana é finalista do Prêmio Oceanos de literatura em língua portuguesa Cronista do POPULAR, Maria José Silveira figura na lista ao lado de nomes como Mia Couto e Jeferson Tenório; as dez obras foram selecionadas entre 1.835 livros inscritos inicialmente

O livro Maria Altamira, da escritora goiana Maria José Silveira, está na final do Prêmio Oceanos 2021 de literatura em língua portuguesa. A lista com os 10 finalistas foi divulgada pelo Oceanos e o Itaú Cultural nesta quinta-feira (18). Cronista do POPULAR, a escritora, tradutora e editora integra a lista ao lado de nomes como Mia Cou...