Magazine Escritora Lya Luft morre aos 83 anos Autora de 31 títulos em diversos gêneros, Lya era considerada uma das mais importantes escritores contemporâneas do Brasil

A escritora Lya Luft morreu na madrugada desta quinta-feira (30), aos 83 anos. A informação foi divulgada pelo site do Zero Hora, jornal onde ela era colunista. Lya morreu em sua casa, na cidade de Porto Alegre. A autora de "As Parceiras" e "Perdas e Ganhos" lutava contra um melanoma, um tipo de câncer de pele, há cerca de sete meses e chegou a se...