Magazine Escritora Micheliny Verunschk fala sobre as “inquietações de ser mulher nessa sociedade” Nesta entrevista exclusiva a O POPULAR, a autora do sucesso "O Som do Rugido da Onça", ela fala da gênese desse trabalho em prosa que, admite, “não é suave”

As 16 narrativas curtas de Desmoronamentos, obra que marca a estreia da pernambucana Micheliny Verunschk em um livro de contos, são ásperas, duras e trazem as mulheres como protagonistas. Autora do sucesso O Som do Rugido da Onça, Micheliny, com esse livro, dá prosseguimento à parceria com o selo goiano Martelo, que ela chama de “preciosa”. Já são três títulos public...