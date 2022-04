Magazine Eslovênia é eliminada do BBB 22 com 80,74% dos votos Participante fez sua estreia no paredão no embate com Paulo André e Douglas Silva

Eslovênia foi a eliminada do 11º paredão do BBB 22 na noite deste domingo (3) com 80,74% dos votos do público. A participante fazia a sua estreia no paredão no embate contra Paulo André (1,19%) e Douglas Silva (18,07%) e teve que se despedir da sala dos demais competidores, por conta da dinâmica diferente deste domingo. Eslô, que foi a primeira a entrar na casa, ...