Magazine Espaços culturais driblam efeitos da pandemia e promovem exposições em Goiânia Confira roteiro das principais mostras disponíveis na capital

As relações do rural e urbano. A ancestralidade e a força da mulher indígena. Os primeiros anos da então nova capital goiana. Um passeio cultural e antropológico pode ser conferido nas diversas exposições espalhadas por galerias e museus de Goiânia. Reabertos desde o segundo semestre de 2021, os espaços de artes visuais tentam driblar os efeitos da pandemia no setor cultur...