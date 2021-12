Magazine Especial '70 Anos Esta Noite' celebra a novela brasileira Rede Globo celebra paixão nacional no dia 21 de dezembro, quando as novelas completam sete décadas no Brasil

Na noite em que as novelas completam sete décadas, dia 21 de dezembro, a TV Globo abre espaço em sua programação para celebrar a data e o gênero. Um dos principais produtos do entretenimento – e uma paixão nacional - exportada para centenas de países e que coleciona prêmios por todos cantos, a novela é a protagonista no especial 70 Anos Esta Noite. O programa...