Magazine Especial de Natal do Porta dos Fundos tem Jesus em prostíbulo Como em outros anos, o especial deve provocar polêmica. A história apresenta Jesus adolescente (dublado por Rafael Portugal), enfrentando problemas de adaptação em seu novo colégio

O Porta dos Fundos divulgou nesta segunda (6) cartaz oficial e teaser do seu Especial de Natal, chamado "Te Prego Lá Fora". A produção, que pela primeira vez é apresentada em formato de animação, vai ao ar no próximo dia 15, na plataforma de streaming Paramount+, do grupo ViacomCBS, que detém 51% do grupo. Assim como em outros anos, o especial deve provocar polêmi...