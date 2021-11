Magazine Especial 'Mães do Brasil' será exibido pela Globo em coprodução com Favela Filmes e KondZilla Programa, que mostra histórias inspiradoras de seis mães que vivem em favelas, vai ao ar em 1º de dezembro

São maternas as mãos de seis mulheres que batalham diariamente para garantir o sustento de suas famílias e que terão suas histórias contadas no especial documental Mães do Brasil, uma coprodução inédita da Favela Filmes, Kondzilla e TV Globo, que conta com a Central Única das Favelas (Cufa) como parceira, prevista para ir ao ar em 1º de dezembro. Destacando o...