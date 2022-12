Senhoras e senhores, eis os grandes sucessos do ano! Os maiores hits da música, atores e atrizes que foram destaques nas novelas e séries da Globo, talentos do humor e jornalismo, além de pessoas inspiradoras que fizeram a diferença em suas comunidades em 2022. Todos juntos em um evento de gala, nos Estúdios Globo, sob o comando de Luciano Huck. Assim foi a gravação do Melhores do Ano. A edição inédita da premiação vai ao ar neste domingo de Natal (25)

Talentos e celebridades queridas pelo público marcaram presença no tapete vermelho do evento: atores e atrizes das principais produções da Globo, além grandes cantores e vozes de hits que bombaram ao longo do ano. O especial premiou os destaques da Globo em 2022 com 11 categorias, por meio de votação popular no Gshow.

Novidades da edição

Milton Nascimento garantiu a emoção no encerramento da premiação com a música Maria, Maria, com participação de Simone, uma apresentação surpresa muito especial para os famosos na plateia. Para a abertura, um show pra lá de especial em tributo a Rita Lee, que completa 60 anos de carreira em 2023. Na homenagem, seus grandes sucessos, que marcaram a música popular brasileira ao longo de todos esses anos, ganharam grandes apresentações nas vozes de Pitty, Jão e Beto Lee, filho da artista.

No último Melhores do Ano, o especial Saudades relembrou grandes nomes da cultura brasileira que se foram em 2021, como Tarcísio Meira, Paulo Gustavo e Marília Mendonça e fez os convidados se emocionarem e levantarem para aplaudir de pé. Para essa edição, Fábio Porchat, que foi “revelado” aos 18 anos de idade no Programa do Jô, subiu ao palco em uma homenagem especial a Jô Soares.

E, ainda, nessa edição, o programa voltou a apostar em pitadas de humor ao longo da premiação, formato que faz sucesso desde o ano passado. Luciano Huck comandou a noite enquanto Paulo Vieira ficou encarregado de circular pelas mesas dos convidados, dando pitacos, contando as fofocas e fazendo seus comentários hilários. Outra novidade foi a presença de dona Déa Lúcia, que participou da cerimônia e apresentou a categoria Humor - Troféu Paulo Gustavo. Os vencedores de todas as categorias serão conhecidos na noite deste domingo de Natal.