Vem do Ceará o convite para uma viagem Brasil adentro no dia 7 de setembro para refletir, de forma bem-humorada, a referida data. Logo após a novela Pantanal, o especial 200 Anos da Independência - Ainda tem Pendência?, produzido pela TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, faz uma divertida releitura dos principais marcos e personagens do movimento e sobre o que significa independência para o povo 200 anos depois do grito às margens do Rio Ipiranga.

Em uma espécie de metalinguagem, Falcão (como ele mesmo) é o diretor e guia de uma equipe audiovisual que vai rodar o País para re (contar) a nossa História em um documentário sobre a independência. Integram a trupe: o ator Joselino (Gero Camilo), o comediante Felisberto (Moises Loureiro), o roteirista Joca (Edglê Lima), a produtora Nina (Carolina Geraldo), o câmera e faz-tudo Chico (Ilan Gurgel) e a diretora de fotografia Carlota (Geovana Martan). Assinada por R.B.Diogo e Vinicius Augusto Bozzo, a produção tem direção artística de Fred Mayrink e roteiro final de Leonardo Lanna.

“Saímos de Fortaleza e seguimos para várias cidades históricas como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador (BA) e Ouro Preto (MG). Ao mesmo tempo que caminhamos geograficamente pelo Brasil, também relembramos fatos históricos. Esse elenco tenta contar essa história da independência e, com olhar múltiplo e diverso, como é o povo brasileiro, cada um vai ter uma linha, uma opinião, seu jeito de contar”, explica Vinicius, sobre o especial que, além de entrevistar pessoas comuns, vai trazer depoimentos de historiadores e pesquisadores como Paulo Rezzuti, Isabel Lustosa, Salloma Salomão. Com pitada de aulão de História, a viagem será carregada por um tom de comédia carcaterístico de quem nasceu no Ceará, terra natal de nomes consagrados do humor, como Chico Anysio, Renato Aragão e Tom Cavalcante.

“O Falcão é o nosso mestre, conduzindo essa história ao lado do Gero Camilo e de um elenco todo aqui de Fortaleza, que traz a prosódia do Ceará, essa vibração, a beleza dessa terra. As pessoas podem ter certeza de que encontrarão uma história muito leve, com muita informação, curiosidades e despertando essa reflexão sobre: ‘em que ponto nós estamos quando o assunto é independência’?”, explica o diretor Fred Mayrink.

A missão de capitanear essa trupe deixou esse ícone cearense ainda mais feliz e orgulhoso. “Depois que me contaram que esse papel tinha sido feito para mim, me imbuí do espírito de d. Pedro, comecei a treinar os trejeitos de dona Leopoldina e de José Bonifácio (risos). Sou o cabra que vai costurando pelo meio, e, ao mesmo tempo, não sou quem sabe das coisas, não. Estamos tentando aprender a História do Brasil todo mundo junto, com todos esses atores novos do Ceará, e, o mais interessante, por esse viés dos humoristas”, celebra Falcão, que também espera trazer, além da diversão, reflexões: “É sobre desvendar como o Brasil chegou aonde estamos e como faremos para sair dessa enrascada em que nos metemos (risos)”. Confira a entrevista que Falcão concedeu sobre o programa:

Quem é o Falcão no especial 200 Anos de Independência?

Nesse especial, eu sou uma espécie de mestre de obras, de mestre de cerimônias. Estamos tentando aprender a História do Brasil todo mundo junto, super comprometidos com esse espírito de equipe mesmo.

O que o público pode esperar do 200 Anos de Independência?

Esse especial foi feito com todo o amor e carinho, e vocês podem esperar um programa para se sentar e não desligar, não sair de frente da TV, porque vão se emocionar com as histórias de Brasil, de brasilidades, e principalmente, do povo brasileiro que foi procurar toda a história.

Falcão e sua equipe partem em busca de conteúdo para a gravação do documentário. Quem são essas pessoas?

Essas pessoas são novos atores cearenses, novos humoristas, como o Moisés Loureiro, entre outros. Eu gosto sempre de ver esse pessoal mais novo do que eu se engajando na verdadeira História do Brasil, e é isso que está acontecendo.

Como você imagina o Brasil daqui a 200 anos?

Imagino, com o otimismo geral de brasileiro, que será um país muito melhor, muito mais Brasil, no sentido de ser uma sociedade totalmente educada, ética e ciente do que é o Brasil. Uma coisa que temos é essa unidade territorial e linguística. Gostaria que tivesse dentro da cabeça de cada um de nós o que é ser brasileiro e colocar esse Brasil para frente.

Qual independência ainda falta ao Brasil hoje?

Acredito que a independência maior que o brasileiro precisa ter é a educação. Temos de ter uma educação condizente com o cérebro do nosso povo. Dia desses eu vi um cara dizer que temos um desperdício de cérebros. Nós temos 200 e tantos milhões de pessoas, jovens, que não estão sendo educadas para usar esses cérebros em prol da nação.