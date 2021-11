Magazine Especialistas tiram principais dúvidas das mulheres sobre a menopausa Período natural da vida carregado de estigma

O que é a menopausa? “É o marco da parada de menstruação, perda da capacidade de ovulação e da produção de hormônios pelos ovários”, explica a endocrinologista Fernanda Braga Ruguê. Entre as alterações, estão o aumento do FSH (hormônio folículo estimulante) e LH (hormônio luteinizante), queda do estradiol, progesterona e testosterona. “O período que antec...