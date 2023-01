A estilista mágica, como se denomina a goiana Ana Clara Elias, apresenta nesta sexta-feira (6), às 15 horas, o espetáculo A Jornada do Herói, em que conta histórias passando pelas cartas do Tarot de Marselha. Por meio da personagem La Suma Sacerdota, uma cigana, a artista destaca o universo mítico do tarot, com acessórios e figurinos criados para a produção e desenvolvidos pela própria autora. O evento é gratuito e será realizado na Biblioteca Sesc Campinas.

O projeto foi selecionado no edital de Goiânia do Claque Retomada Cultural, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Retomada e do Sesc Goiás, na modalidade Literatura, que abarca contações de histórias. “Trata-se de uma união das artes que mais gosto que são o tarô, a comunicação e a customização de peças através de meu brechó. Todo o contexto descreve o nosso cotidiano e isso desperta uma autoconsciência”, destaca Ana Clara.

Todas as imagens trazem um simbolismo de luz e sombra. Para a estilista, as pessoas passarão por experiências distintas ao longo da vida e que são representadas pelas cartas do tarot. “Eu contarei esses arcanos divididos entre jornadas interpretando uma cigana, como se fosse um “alter ego”. A apresentação será composta por vários figurinos e acessórios”, lembra a artista.

Serviço

Espetáculo: A Jornada do Herói, por Ana Clara Elias

Data:

sexta-feira (6), às 15 horas

Local:

Biblioteca Sesc Campinas, Av. Rio Grande do Sul, 123, Setor Campinas

Entrada gratuita

Informações: 3522-6450