Magazine Espetáculo “Velho Oeste” no palco do Basileu França Apresentação, gratuita, mediante doação de 1 litro de leite, será neste sábado (17), a partir das 20 horas

Os alunos da Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) em Artes Basileu França estreiam, neste sábado (17), às 20 horas, o espetáculo Velho Oeste, inspirado no faroeste americano. A apresentação de Danças Urbanas, também conhecida como street dance, é marcada por movimentos ágeis, balanceados e experimentais, e conta com a participação de 60 alunos da institu...