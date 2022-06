Quatro dias após ter fraturado três costelas, o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, apareceu andando em um vídeo publicado nas redes nesta terça-feira (7) por sua mulher, a influencer Natália Toscano. Segundo ela, o marido “está de castigo, se recuperando”, mas logo voltará totalmente à ativa.

“Vou levar ele no médico agora pra dar um trato nele. A única coisa que ele pode fazer é ficar quietinho e se cuidar”, diz Natália, após mostrar o sertanejo dando alguns passos.

O artista precisou cancelar sua agenda de shows após descobrir a fratura nas costelas.

Segundo nota divulgada pela assessoria, “após sentir fortes dores, nessa sexta-feira (03), o sertanejo Zé Neto retornou ao Hospital de Base, em São José do Rio Preto/SP, para refazer os exames, onde foi identificado fraturas dos 9º, 10º e 11º arcos costais, conforme boletim emitido pelo hospital”.

Zé Neto em polêmica

Desde a última semana, a hashtag CPI do Sertanejo não parou de ganhar menções nas redes sociais. Isso, porque internautas cobram posicionamento de políticos para apuração de suspeitas de esquemas entre prefeituras e cantores sertanejos na contratação de shows milionários para eventos municipais sem licitação.

Tudo isso começou depois que o cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, dizer em um show que não precisava da Lei Rouanet, que é uma verba pública, e tecer críticas destinadas à cantora Anitta. Os fãs da cantora internacional passaram a pesquisar os valores pagos pelos munícipios e as formas de pagamento.

O que vem sendo divulgado é que estes cantores recebem para uma apresentação, o mesmo gasto na cidade com educação em um mês inteiro. A prefeitura de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, cancelou o show com Gusttavo Lima, que estava marcado para junho deste ano.

