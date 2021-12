Magazine “Esse é um personagem que eu sempre quis ver na televisão”, revela atriz Mariana Nunes Sua personagem Joana vive uma realidade muito comum a mulheres negras bem-sucedidas profissionalmente: "quanto mais ascensão a gente tem, menor é o nosso convívio com nossos pares"

Joana, personagem de Mariana Nunes em Quanto Mais Vida, Melhor!, novela da faixa das 19 horas da Globo, é uma mulher independente, bem-sucedida profissionalmente, mas que enfrenta um drama pouco abordado na dramaturgia: a solidão da mulher negra. Apaixonada pelo próprio chefe, Guilherme (Mateus Solano), ela acompanha de perto a crise no casamento dele com Rose (Barbara C...