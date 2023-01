Depois das histórias de um jovem baterista que sonhava em ser o melhor de sua geração, do amor entre uma atriz e um pianista de jazz e da chegada do primeiro homem na Lua, o diretor Damien Chazelle agora conta os bastidores de Hollywood nos anos 1920. Em Babilônia, que estreia nesta quinta-feira (18) nos cinemas brasileiros, em vez dos romances ou tramas de superação, droga, sexo, ambições e excessos, numa verdadeira ode à depravação. O longa, indicado em cinco categorias no Globo de Ouro e vencedor em trilha sonora, é ambientado em Los Angeles e acompanha diferentes personagens.

Estrelado por Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire e Diego Calva, Babilônia, ao custo de US$ 110 milhões, passa longe dos temas de Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014) e O Primeiro Homem (2018). Dessa vez, Damien Chazelle, de 38 anos, aposta numa mistura de O Lobo de Wall Street (2013) com Era Uma Vez em... Hollywood (2019) e Boogie Nights: Prazer sem Limites (1997) para aumentar ainda mais as suas impressionantes 23 indicações ao Oscar com apenas cinco longas. Ele já é dono de 10 estatuetas, entre elas, a de melhor diretor por La La Land: Cantando Estações, em 2016.

O filme, com duração de pouco mais de 3 horas, tem como pano de fundo a transição do cinema mudo, reverenciado por nomes como Buster Keaton e Charles Chaplin, para o falado, o que provocou uma série de mortes prematuras, suicídios e carreiras destruídas. A ideia surgiu para o cineasta em 2008, quando ele tinha acabado de se mudar para a Califórnia. O problema é que esse retrato específico no fim da década de 1920 e início de 1930 não foi tão documentado na literatura – uma das fontes foi o livro Hollywood Babylon (1959), em que Kenneth Anger detalha escândalos sórdidos de celebridades.

Apesar das poucas referências, Chazelle criou uma vasta gama de personagens, como Jack Conrad, interpretado por Brad Pitt, um astro do cinema mudo inspirado em Douglas Fairbanks (1883-1939), que viu a carreira entrar em declínio com a chegada dos filmes falados. O ator foi indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante no Globo de Ouro. Manuel “Manny” Torres, papel de Diego Calva (Narcos), é um imigrante mexicano que trabalha nos empregos mais ordinários até subir nos degraus de Hollywood. E Jean Smart (Hacks) vive Elinor St. John, a colunista social temida por todos que vivem do cinema.

O destaque maior fica com Nellie LeRoy (Margot Robbie), uma jovem problemática que deseja ser estrela de cinema, personagem criada com base em Clara Bow (1905-1965), uma atriz que fez muito sucesso na época do cinema mudo, sendo uma das únicas a continuar a carreira quando as interpretações com vozes começaram. A loira, popularizada por viver Arlequina, vem recebendo boas críticas pela interpretação e desponta como uma das favoritas para levar o prêmio de melhor atriz do Oscar – troféu que ela perdeu no Globo de Ouro para Michelle Yeoh, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

“Achava que a Hollywood de cem anos atrás fosse muito tediosa e regrada, mas não era nem um pouco assim. Era um velho oeste. Não havia regras, todo mundo era insano, usava toneladas de drogas e fazia filmes incríveis”, diz Margot Robbie, que trabalha pela primeira vez com Chazelle. Vale lembrar que, originalmente, Emma Stone estava confirmada no elenco, mas a atriz deixou a produção no final de 2020 por conflitos de agenda. Robbie então substituiu a estrela de La La Land: Cantando Estações (2016). “A ideia era tão fascinante e aterrorizante que não via a hora de mergulhar nela”, completa.

Trama

Hollywood não é mais a mesma. Uma crise incendiou a indústria quando o filme O Cantor de Jazz (1927) levou o som às salas de cinema, fazendo com que toda uma cadeia produtiva se adaptasse ao formato. Nellie, uma estrela novata, precisa encontrar uma maneira de sobreviver a essa transição. Por outro lado, Jack Conrad é um astro do cinema mudo, com mais de 85 longas no currículo, mas totalmente despreparado para a atuação falada. Ele vira piada ao ingressar nessa fase. Já Manny, jovem mexicano que vive há alguns anos nos EUA, sonha em trabalhar nos bastidores dessa indústria.

Os três personagens centrais da trama se conheceram numa louca festa regada a sexo e drogas, retratada nos primeiros 20 minutos de Babilônia. Manny é um garçom que se apaixona por Nellie logo de cara e em seguida passa a ser ajudante de Conrad. Serão muitos encontros e desencontros entre eles. Já o personagem de Tobey Maguire, que retorna às telonas desde sua última aparição em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, é o gângster James McKay. Entrando em cena apenas no final da segunda metade do filme, ele – que também é produtor do longa – é assustador e depravado.