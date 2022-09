A programação dos canais de televisão por assinatura da noite deste sábado (24) traz duas estreias de gêneros distintos. No Telecine, chega a comédia romântica Case Comigo, protagonizado pela mega star Jennifer Lopez, enquanto na HBO chega para os assinantes o longa-metragem de terror Pânico em Casa. Para quem gosta de revival, o Canal Brasil oferece o drama biográfico Chatô - O Rei do Brasil, que mostra um lado da história de Assis Chateaubriand, enquanto o Studio Movie apresenta o clássico Highlander - O Guerreiro Imortal, com Christopher Lambert à frente.