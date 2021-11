Magazine Estreia de Harry Potter no cinema completa 20 anos com programação especial A franquia do bruxinho mais famoso do mundo completa duas décadas desde que seu primeiro filme chegou ao Brasil e ganha série de ações nas telonas e no streaming. Neste domingo (21/11), cinemas de Goiânia e Aparecida exibem 'Harry Potter e a Pedra Filosofal'

Na última semana, um burburinho em torno de uma data animou uma parte dos fãs e assustou a outra: no mês de novembro o primeiro filme da franquia Harry Potter completará 20 anos desde a sua primeira exibição nas telonas. No Brasil, a estreia aconteceu no dia 23 de novembro do mesmo ano. Uma data como essa merece ser comemorada e, por isso, os fãs foram contemplado...