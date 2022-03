A estreia de "Pantanal", na segunda-feira (28), registrou a melhor audiência alcançada por uma novela das nove desde o último capítulo da edição especial de "Império", exibido em 5 de novembro de 2021. Como indicavam os dados preliminares divulgados pela coluna, a nova trama bateu o recorde das novelas deste ano e levou a faixa nobre a marcar o melhor índice em 7 meses.

Em São Paulo, o primeiro capítulo do remake registrou 28 pontos e 44% de participação entre os televisores ligados, um crescimento de 5 pontos (22%) de audiência e 7 pontos percentuais de participação no comparativo com a média da faixa nas quatro segundas-feiras anteriores.

No Rio de Janeiro, a estreia registrou 32 pontos e 48% de participação, o que equivale a um aumento de 5 pontos (19%) de audiência e 3 pontos de participação no comparativo com a média da faixa nas quatro segundas-feiras anteriores.

Tanto em São Paulo quanto no Rio, os números não eram superados desde o último capítulo da edição especial de "Império", exibido em 5 de novembro de 2021. A novela foi reapresentada durante a pandemia.

A estreia de "Pantanal" elevou ainda a audiência da faixa noturna, que vai das 18h à meia-noite. Na Grande São Paulo, foram 24 pontos de audiência e 40% de participação, melhor índice desde 5 de novembro de 2021. Considerando-se as segundas-feiras, esse foi o recorde de audiência na faixa noturna desde 16 de agosto de 2021.

No Twitter, mais de 100 mil tuítes foram publicados durante o dia da estreia. A hashtag #Pantanal ficou por 6 horas entre os assuntos do momento no mundo e 9 horas entre os assuntos mais comentados no Brasil. O termo ainda ficou em 1º lugar nas tendências mundiais (por 5 horas) e nas tendências Brasil (7 horas).

Entre os atores, Juliana Paes foi mais citada na rede social, seguida por Silvero Pereira e Renato Góes, em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Segundo a Kantar Ibope, cada ponto equivale neste ano a 205.755 pessoas na Grande São Paulo, 124.692 pessoas na Grande Rio de Janeiro e 713.821 pessoas nas 15 praças aferidas no PNT.