Magazine Estreia documentário sobre Maria Bethânia no Cine Cultura

Ela é uma das maiores intérpretes do Brasil, tem a espiritualidade forte, adora poesia, é filha de dona Canô e irmã de Caetano Veloso, além de ser a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. E muito mais. Quem quiser conhecer as muitas facetas de Maria Bethânia em basta assistir a Maria, Ninguém Sabe Quem Sou Eu, documentário que acaba de chegar aos ci...