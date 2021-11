Magazine Estreia no Globoplay, 'The Equalizer' tem Queen Latifah como protagonista Série mostra mulher determinada que coloca a vida em risco para defender as pessoas que mais precisam

Uma mulher determinada que coloca a vida em risco para defender as pessoas que mais precisam. Essa é Robyn McCall, ex-agente da CIA, vivida por Queen Latifah em The Equalizer, série exclusiva do Globoplay, que já fazrte do catálogo da plataforma.Na trama de ação, da mesma franquia de O Protetor, Robyn é uma mãe solteira que usa suas habilidades para agir como a The Eq...