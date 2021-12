Magazine Estreias prometem temporada de ouro nos cinemas em 2022 Filmes de super-heróis, como a continuação de Pantera Negra e o novo Batman, e a ficção científica Avatar 2, são os mais aguardados na temporada 2022

Depois de quase duas temporadas de adiamentos, de prejuízos e da gradual retomada das salas com a vacinação, o ano de 2022 promete nos cinemas. Mais uma vez, os filmes de heróis devem ficar entre os preferidos do público. Expectativa alta para o novo Batman, com o ator Robert Pattinson como o Homem-Morcego, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e para Pantera...