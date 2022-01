Magazine “Eu adoraria ser um brother”, diz Tadeu Schmidt Apresentador comemora a estreia no Big Brother Brasil. Reality começa nesta segunda-feira (17/01)

Um apresentador de mais de 20 anos de experiência em televisão. Pela frente, uma nova aventura: comandar o reality show mais assistido do Brasil. Um desafio e tanto! Mas, para quem vai enfrentá-lo, o sentimento que predomina é o de empolgação. A partir desta segunda-feira (17/01), Tadeu Schmidt dá início a 22ª temporada do BBB, na TV Globo. Para ele, não cabem outras ex...