Magazine Eugênia Sofal sobre saúde mental e trabalho: "Empresa vai bem se funcionários estiverem bem" Psicóloga e consultora aborda os impactos da pandemia e a importância de uma empresa investir no cuidado psíquico dos colaboradores

O quanto a sua saúde mental pode impactar no seu trabalho, e vice-versa? Essa relação têm ganhado os holofotes nos últimos anos e a pandemia trouxe um novo olhar para o assunto. Neste sábado (7), o projeto PsiQUÊ? continua a série de reportagens e entrevista sobre saúde mental no trabalho que seguirá ao longo de todo o mês de maio, com veiculação no POPULAR, TV Anhangu...