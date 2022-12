Um evento vai reunir os fãs da cultura geek e amantes do pop oriental no próximo domingo (11), no Colégio Ateneu Salesiano Dom Bosco, em Goiânia. O 'Tomodachi', nome do encontro, vai acontecer das 10h às 20h. Os ingressos custam R$ 50 (meia entrada estudantil e meia social) levando 1kg de alimento e R$ 100 a inteira. Os pontos de venda são Hocus Pocus; Kannibal e Space Nerd.

A programação conta com concurso de cosplay, competição de K-pop, workshop e palestras, além de feira de produtos para fãs de games, quadrinhos, animes, mangás, filmes, séries, animações, board e card games.

Também haverá a presença de convidados especiais, com destaque para o rapper geek Yuri Bl4ck, os youtubers Larissa Mota e Matheus Lopes, do canal Voice Makers e o dublador Marco Ribeiro, que empresta a voz para personagens famosos como o Woody, de Toy Story; e Tony Stark, o Homem de Ferro.

Segundo Alami Almeida, uma das organizadoras e criadora do evento, a expectativa é receber cerca de 1,5 mil a 2 mil pessoas. "Goiás tem um público muito fiel e apaixonado por cultura pop e cultura oriental porém, acreditamos que esse tipo de evento ainda tem muito a crescer na nossa região”, afirma Alami.

Maior evento de cultura pop e geek de Goiás

O Tomodachi chega à sua 6ª edição e, segundo os organizadores, consagra atualmente como o maior evento de cultura pop/geek e oriental de Goiás, seguindo o modelo de outros eventos já conhecidos no Brasil, como Comic-Com Experience (CCXP) e Anime Friends, ambos realizadas em São Paulo; e Sana, no Ceará.

O evento é voltado para todas as idades e promete reunir fãs de anime, mangá, games, K-pop, cultura geek em geral, bem como artistas e ícones do gênero. O público alvo são crianças, adolescentes e adultos que sejam apaixonados pelo universo geek. Calcula-se que 80% do público são jovens de 14 a 27 anos.

A organização do Tomodachi informou que o evento deve receber cerca de 500 crianças e adolescente com autismo ou em situação de vulnerabilidade social, por meio de parcerias com entidades que atuam promovendo inclusão.

PROGRAMAÇÃO

Palco Tomodachi Play

- 10h30: Abertura

- 11h30: Tomodachi Cast – Naia Autismo

- 12h: Tomodachi Cast – Instituto Bacae

- 12h30: Tomodachi Cast – Conselho Jedi

- 13h: Workshop Cosplay

- 13h30: Concurso Cosplay

- 15h30: Rapper geek Yuri Black

- 16h30: Dublador Marcos Ribeiro

- 17h30: Youtubers Voice Makers

- 18h30: Interatividades

- 19h: Encerramento

Palco Tomodachi K-Pop Arena

- 12h: Randon Dance

- 13h: Brincadeiras

- 14h: Solo Parte 1

- 14h45: Competição Grupo Parte 1

- 15h: Workshop

- 16h: Solo Parte 2

- 17h: Bate-papo Como trabalhar com K-Pop

- 18h: Competição Grupo Parte 2

- 19h: Bingo

- 20h: Encerramento

SERVIÇO:

Tomodachi

Data: 11/12/22 (domingo)

Horário: 10h às 20h.

Local: Colégio Ateneu Salesiano Dom Bosco (Alameda dos Buritis, 485 - St. Oeste, Goiânia)

Ingresso: R$ 50 meia (levando 1kg de alimento não perecível) e R$ 100 a inteira

