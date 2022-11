Um momento para colocar animais no colo, abraçar, dar e receber muito carinho. Essa é a proposta do Vivência Vida Lata, que chega a terceira edição no próximo domingo (27/11). A ideia do grupo Vida Lata (@vidalata) é oferecer um novo conceito para a adoção pet, ao possibilitar que as pessoas tenham a experiência de convívio direto com os animais. O evento será das 9h às 14h, na Tropical Veículos (Avenida T-4, 347, Setor Bueno - Goiânia).

Durante a vivência, cerca de 50 pets aptos a serem adotados ficarão soltos em grandes cercados. Somente os gatos ficam em gaiolas próprias para evitar fugas.

Os visitantes podem passar o tempo que acharem necessário em contato com os cães e gatos em busca de um novo lar. O objetivo é possibilitar uma troca de energia que deixe o adotante seguro em relação à decisão.

Para adotar um bichinho de estimação, o interessado precisa ser maior de 18 anos, levar documentos pessoais, comprovante de endereço e participar da triagem que será feita no local ou antecipadamente pelo link www.vidalata.com.br/adocao. Os visitantes contarão com espaço de venda de alimentos e poderão, ainda, apreciar a exposição de fotografias com a evolução dos casos mais marcantes do projeto.

SERVIÇO

Vivência Vida Lata - evento de adoção pet

Data: domingo (27/11)

Horário: das 9 às 14h

Local: Tropical Veículos (Av. T-4, 347, St. Bueno - Goiânia)