A diretora e roteirista goiana Larissa Fernandes está na direção da próxima novela das 18h da TV Globo. Formada em Audiovisual pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), Larissa vai dirigir, ao lado de outros três nomes, a novela ‘Amor Perfeito’, prevista para ir ao ar em março deste ano. Pelas redes sociais, ela comemorou a oportunidade: “Sei nem mensurar a minha alegria”.

No Instagram, a goiana publicou uma foto sua nos estúdios Globo ao lado de uma imagem de seu crachá e do que seria a página do roteiro do capítulo um da novela. Na direção, os nomes de Alexandre Macedo, Lúcio Tavares, Joana Antonaccio e o seu, Larissa Fernandes.

“Escolhi o audiovisual como ferramenta para levar minhas histórias em diante e hoje tô aqui contando uma linda história de amor, esperança e diversidade. Sei nem mensurar a minha alegria”, escreveu. “Essa mulher preta de Goiás fazendo o que sempre quis fazer! É revolucionário!”, comemorou. “Mãe, tô na Globo! Obrigada por tudo e tanto. E obrigada aos meus!”.

Amor Perfeito vai acompanhar a história de Marcelino, interpretado por Levi Asaf, e sua busca pela mãe. Segundo o GShow, será uma trama "com personagens motivados pelos seus sonhos, que preservam um olhar otimista e amoroso para a vida, mesmo em meio às dificuldades de uma realidade que, por vezes, pode ser dura".

A novela é escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, com direção artística de André Câmara. A obra é escrita com Elísio Lopes Jr, com a colaboração de Dora Castellar, Duba Elia e Mariani Ferreira.

Quem é Larissa Fernandes

Larissa Fernandes é goiana, roteirista e diretora de cinema. Ela é formada em audiovisual pela UEG, pós-graduada em História e Narrativas Audiovisuais pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Larissa escreveu e dirigiu os curtas ‘Enquanto’ e ‘Uma Carta para Heitor’, e dirigiu com Kaco Olímpio o curta ‘A vigem de Ícaro’. Conforme o perfil no LinkedIn, enquanto assistente de direção, trabalhou em diversos curtas, no telefilme ‘A estrada para o Oeste’ e ‘Felipa e o Foguete’, co-produzido pela Globo Filmes, e também nos longas ‘Hotel Mundial’, ‘Paulistas’, ‘Alaska’ e ‘Vento Seco’ que teve estreia no Festival de Berlim em 2020. Em 2020, dirigiu a série infantil educacional “Barco Sagres”.

Atualmente realiza a curadoria da Mostra ‘Olhar de Dentro’ do Itaú Cultural Play, está desenvolvendo a série de TV ‘Irene’ e o longa infanto-juvenil ‘As Pés de Moleca e a Doceria da Bruxa de Maria Mole’, semifinalista no concurso de roteiro Cabíria, de 2021.

Leia também:

- Começam as gravações de Terra e Paixão, próxima novela das 9 na Globo

- Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023