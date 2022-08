Natália Deodato tem uma medida protetiva contra um ex-namorado. A participante do BBB22 revelou que passou por um relacionamento abusivo um pouco antes de entrar no reality show da Globo e quase foi mais uma vítima de feminicídio no Brasil. "Durante uma briga, ele me enforcou. Me lembro que cheguei a desmaiar e quando acordei foi aquela sensação: 'Deus me deu uma chance'", assumiu Natália.

A ex-BBB, 23, admitiu que ficou assustada com o ataque do homem que ela conheceu em uma fase, que define como "louca". "Divorciei e fiquei louca da vida. Conheci uma pessoa que era um psicopata e foi bem pesado o episódio. Ali eu acordei para vida", reconheceu Natália que logo depois da violência decidiu morar em São Paulo.

Ela contou ainda que ficou muito grata com a sua participação na última edição do Big Brother Brasil. Não teve arrependimentos nem mágoas. Natália confessou que tentou entrar na casa mais vigiada do país em 2019. "Fiquei muito triste quando me inscrevi e não passei no BBB19. Acredito que me entrada no reality fui no momento certo. Eu não sou mais a Natália que se inscreveu em 2018 porque evoluí muito nesses quatro anos. Dei o meu melhor", avaliou ela durante entrevista ao podcast Vacacast.