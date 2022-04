*Atualizada às 22h20

O ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos, sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (31), em São Paulo. O ex-participante do BBB 22 estava no banco de trás do veículo e não estaria usando cinto de segurança quando o acidente aconteceu.

A informação foi confirmada pela assessoria do ex-brother, que informou que Mussi foi internado no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele sofreu traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. Seu estado de saúde é considerado delicado, mas estável. No momento, ele passa por uma cirurgia na perna e na cabeça.

“Desde já pedimos orações e boas vibrações para que ele tenha uma excelente recuperação”, concluiu uma nota divulgada nos stories do Instagram de Mussi.

Conforme a revista Quem, o ex-BBB não estava usando cinto de segurança no momento do acidente e foi arremessado para a parte da frente do veículo. "Em breve divulgaremos um boletim médico atualizado", destacou a assessoria.

Passagem pelo BBB

Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do BBB 22. O ex-brother deixou o reality no início de fevereiro, com 48,45% dos votos.

"Fui na intuição, talvez errei, sou impulsivo, dá para rever muita coisa, mas eu tentei. Fiz tudo o que eu poderia fazer ali, tentando jogar o jogo. Mas eu vou ver o que aconteceu", disse o ex-brother ao apresentador Tadeu Schmidt depois de sair da casa vigiada.