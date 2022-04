O boletim médico desta segunda-feira (4) sobre o estado de saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi mostra que ele ainda “está em estado grave, mas continua reagindo”. O gerente comercial sofreu um acidente de carro na última quinta-feira (31), em São Paulo. Ele estava no banco de trás do veículo e não estaria usando cinto de segurança. O motorista de aplicativo dormiu e bateu contra a traseira de um caminhão.

Conforme a equipe médica, o ex-bbb está se mexendo bastante conforme a dose de sedação é diminuída. Apesar do estado de saúde dele ser considerado grave devido à lesão na cabeça, há otimismo porque não houve piora e o influenciador até já apertou o dedo do irmão.

“A família continua otimista e feliz com o progresso de cada dia!”, diz a nota publicada no instagram oficial de Mussi.

Novas regras da 99

O app de carona 99 anunciou neste domingo (3) que vai punir os passageiros que se recusarem a usar o cinto de segurança nas viagens realizadas por seus motoristas credenciados. A partir de agora, o motorista pode cancelar a viagem caso o passageiro se recuse a usar a proteção, disse a empresa.

A mudança aconteceu após o acidente do influenciador Rodrigo Mussi, na última semana, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele estava no banco de trás de um carro chamado pela 99, sem cinto de segurança, e foi arremessado do veículo.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

