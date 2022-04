Magazine Ex-BBB Rodrigo Mussi apresenta melhora e mexe pernas e braços em hospital Gerente comercial estava no banco de trás do veículo e não estaria usando cinto de segurança durante o acidente que sofreu na última quinta-feira (31)

O boletim médico deste domingo (3) sobre o estado de saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi mostra que ele apresentou “melhora significativa nas últimas 24 horas, progredindo sua recuperação e reagindo muito bem”. O gerente comercial sofreu um acidente de carro na última quinta-feira (31), em São Paulo. Ele estava no banco de trás do veículo e não estaria usando cinto de segurança. O...