Magazine 'Exorcismo Sagrado' chega nesta quinta-feira aos cinemas Filme do diretor Alejandro Hidalgo promete assustar os telespectadores

Se depender do trailer, a promessa é de um susto atrás do outro. Protagonizado por Will Beinbrink (It: Capítulo 2), o filme Exorcismo Sagrado, que estreia nesta quinta-feira (10) nos cinemas, mistura tudo aquilo que causa arrepios e desconforto nos fãs de produções de possessão demoníacas. Há santos endiabrados, cabeça virando ao contrário, superforça do possuído e ...