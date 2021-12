Magazine Exposição: Artista plástica goiana Eloisa Lobo leva individual 'Ela e Ela' para a capital paulista Obras em pintura, desenho, esculturas e joias de parede integram o trabalho, que está em cartaz até 31 de janeiro de 2022 no Espaço Latão Arte, na cidade de São Paulo

Sob o olhar da artista plástica goiana Eloisa Lobo, os saltos precisos e leves das bailarinas fazem alusão aos movimentos da vida e ao efeito da passagem do tempo sobre a realidade. As obras em pintura, desenho, esculturas e joias de parede integram a exposição individual Ela e Ela, que está em cartaz até 31 de janeiro de 2022 no Espaço Latão Arte, na cidade ...